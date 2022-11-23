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У Росії після новин про виснаження ракетних запасів заявили, нібито ракет "вистачить усім"

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 16:29
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв натякнув, що ракетний запас Росії ще не виснажений, і удари по Україні продовжаться.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Вороги продовжують уважно "калькулювати" наші пуски і наші запаси. Даремно сподіваються на виснаження наших можливостей. Продовження слідує. Усім вистачить!".

Деталі: Медведєв зробив своє повідомлення після обговорення нарощування обсягів постачання Збройним силам Росії високоточної зброї під час відвідування державного науково-виробничого підприємства "Регіон".

Що було раніше: За даними високопоставлених джерел у силовому блоці, після останнього ракетного удару по Україні ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки. Міністр оборони Олексій Резніков представив інфографіку, відповідно до якої на озброєнні Росії залишилось 119 ракет "Іскандер", або 13%, 347 протикорабельних ракет "3M-55 Onyx", або 74%, 6 980 ракет "С-300", або 87%, 229 ракет "Калібр", або 37% і т.ін.

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Теми: війнаМедведєвУкраїнаРосія
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