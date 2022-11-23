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У Росії після новин про виснаження ракетних запасів заявили, нібито ракет "вистачить усім"

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 15:29
У Росії після новин про виснаження ракетних запасів заявили, нібито ракет вистачить усім
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв натякнув, що ракетний запас Росії ще не виснажений, і удари по Україні продовжаться.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Вороги продовжують уважно "калькулювати" наші пуски і наші запаси. Даремно сподіваються на виснаження наших можливостей. Продовження слідує. Усім вистачить!".

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Деталі: Медведєв зробив своє повідомлення після обговорення нарощування обсягів постачання Збройним силам Росії високоточної зброї під час відвідування державного науково-виробничого підприємства "Регіон".

Що було раніше: За даними високопоставлених джерел у силовому блоці, після останнього ракетного удару по Україні ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки. Міністр оборони Олексій Резніков представив інфографіку, відповідно до якої на озброєнні Росії залишилось 119 ракет "Іскандер", або 13%, 347 протикорабельних ракет "3M-55 Onyx", або 74%, 6 980 ракет "С-300", або 87%, 229 ракет "Калібр", або 37% і т.ін.

Теми: війнаМедведєвУкраїнаРосія
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