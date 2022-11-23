В России после новостей об истощении ракетных запасов заявили, якобы ракет "хватит всем"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!".

Детали: Медведев сделал свое сообщение после обсуждения наращивания объемов поставок Вооруженным силам России высокоточного оружия во время посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион".

Что предшествовало: По данным высокопоставленных источников в силовом блоке, после последнего ракетного удара по Украине ракетного потенциала России хватит не более чем еще на 3 массированные атаки. Министр обороны Алексей Резников представил инфографику, согласно которой на вооружении России осталось 119 ракет "Искандер", или 13%, 347 противокорабельных ракет "3M-55 Onyx", или 74%, 6 980 ракет "С-300", или 87%, 229 ракет "Калибр", или 37% и т.д.