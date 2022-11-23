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В России после новостей об истощении ракетных запасов заявили, якобы ракет "хватит всем"

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 15:29
В России после новостей об истощении ракетных запасов заявили, якобы ракет хватит всем
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!".

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Детали: Медведев сделал свое сообщение после обсуждения наращивания объемов поставок Вооруженным силам России высокоточного оружия во время посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион".

Что предшествовало: По данным высокопоставленных источников в силовом блоке, после последнего ракетного удара по Украине ракетного потенциала России хватит не более чем еще на 3 массированные атаки. Министр обороны Алексей Резников представил инфографику, согласно которой на вооружении России осталось 119 ракет "Искандер", или 13%, 347 противокорабельных ракет "3M-55 Onyx", или 74%, 6 980 ракет "С-300", или 87%, 229 ракет "Калибр", или 37% и т.д.

Темы: войнаМедведевУкраинаРосcия
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