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В России после новостей об истощении ракетных запасов заявили, якобы ракет "хватит всем"

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 16:29
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул, что ракетный запас России еще не истощен, и удары по Украине продолжатся.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!".

Детали: Медведев сделал свое сообщение после обсуждения наращивания объемов поставок Вооруженным силам России высокоточного оружия во время посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион".

Что предшествовало: По данным высокопоставленных источников в силовом блоке, после последнего ракетного удара по Украине ракетного потенциала России хватит не более чем еще на 3 массированные атаки. Министр обороны Алексей Резников представил инфографику, согласно которой на вооружении России осталось 119 ракет "Искандер", или 13%, 347 противокорабельных ракет "3M-55 Onyx", или 74%, 6 980 ракет "С-300", или 87%, 229 ракет "Калибр", или 37% и т.д.

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Темы: войнаМедведевУкраинаРосcия
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