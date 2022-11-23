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З російського полону витягли ще 36 українців

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 16:46
фото з ТГ Єрмака

В результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 35 військових та одного цивільного.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових.

Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

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Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони".

Деталі: Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Теми: обмінвійнаполонені
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