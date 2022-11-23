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Из российского плена вытащили еще 36 украинцев

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 15:46
Из российского плена вытащили еще 36 украинцев
фото из ТГ Ермака

В результате очередного обмена Украина смогла вернуть из российского плена 35 военных и одного гражданского.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных.

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Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которые были взяты в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.

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В общем удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойцов ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога.

Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются - и не только они".

Детали: Ермак поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Темы: обменвойнапленные
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