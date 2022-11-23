Из российского плена вытащили еще 36 украинцев
В результате очередного обмена Украина смогла вернуть из российского плена 35 военных и одного гражданского.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных.
З полону РФ визволили ще 36 українців.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 23, 2022
відео - з Telegram каналу Андрія Єрмака pic.twitter.com/WpUEsuCB5T
Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которые были взяты в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.
В общем удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойцов ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога.
Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются - и не только они".
Детали: Ермак поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.