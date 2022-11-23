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НАТО у Румунії проводить навчання сил протиповітряної та протиракетної оборони

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 16:50

Союзники по НАТО у середу випробовують свої можливості протиповітряної і протиракетної оборони в Румунії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В рамках навчань імітують атаку винищувача і використовують французьку систему наземного базування MAMBA для її відбиття.

Навчання відбуваються через тиждень після того, як на території Польщі впала ракета, в результаті чого загинули дві людини.

У НАТО заявили, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською протиповітряною обороною, яка відбивала ракетну атаку Росії.

Нагадаємо, у Фінській затоці та Архіпелаговому морі почалися головні навчання військово-морських сил Фінляндії цієї осені.

Військові навчання Freezing Wings триватимуть понад тиждень, і в них візьмуть участь військові, зокрема з Німеччини, Франції, США та Швеції.

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Теми: НАТОРумуніяарміявійна
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