НАТО в Румынии проводит учения сил противовоздушной и противоракетной обороны

Союзники по НАТО в среду испытывают свои возможности противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В рамках учений имитируют атаку истребителя и используют французскую систему наземного базирования MAMBA для ее отражения.

Учения проходят через неделю после того, как на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

В НАТО заявили, что инцидент, вероятно, был вызван украинской противовоздушной обороной, которая отражала ракетную атаку России.

Напомним, в Финском заливе и Архипелаговом море начались главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью.

Военные учения Freezing Wings продлятся более недели, и в них примут участие военные, в частности из Германии, Франции, США и Швеции.