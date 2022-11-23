Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО в Румынии проводит учения сил противовоздушной и противоракетной обороны

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 16:50

Союзники по НАТО в среду испытывают свои возможности противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В рамках учений имитируют атаку истребителя и используют французскую систему наземного базирования MAMBA для ее отражения.

Учения проходят через неделю после того, как на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

В НАТО заявили, что инцидент, вероятно, был вызван украинской противовоздушной обороной, которая отражала ракетную атаку России.

Напомним, в Финском заливе и Архипелаговом море начались главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью.

Военные учения Freezing Wings продлятся более недели, и в них примут участие военные, в частности из Германии, Франции, США и Швеции.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: НАТОРумынияармиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам: Дальше будет полное уничтожение

НАБУ объявило в розыск народного депутат Волынца

фото Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду

Все новости...
НАТО
Реакция НАТО на обстрел территории Польши: главные выводы
Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО
Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы
Последние новости
15:09
Путин верит, что Россия "на шаг впереди" в сфере искусственного интеллекта
15:03
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
14:50
НБУ и банки принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества
14:34
За рубежом базовую подготовку уже прошли более 7 тысяч украинских бойцов
14:27
Власти показали последствия ракетного удара по Вышгороду, где погибли 5 человек
14:05
Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных держателям карт других банков
14:05
фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева
14:04
США и Европа помогут Украине восстановить энергосистему
14:03
Европарламент поддержал предложение о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году
14:00
"Укрзализныця" заявила об ограничении маршрутов ряда поездов
Все новости...