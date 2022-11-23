НАТО в Румынии проводит учения сил противовоздушной и противоракетной обороны
Союзники по НАТО в среду испытывают свои возможности противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
В рамках учений имитируют атаку истребителя и используют французскую систему наземного базирования MAMBA для ее отражения.
Учения проходят через неделю после того, как на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.
В НАТО заявили, что инцидент, вероятно, был вызван украинской противовоздушной обороной, которая отражала ракетную атаку России.
Напомним, в Финском заливе и Архипелаговом море начались главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью.
Военные учения Freezing Wings продлятся более недели, и в них примут участие военные, в частности из Германии, Франции, США и Швеции.