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У Києві збільшили інтервал руху поїздів метро, трамваї поки не працюють - влада

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 17:18
ФОТО З TELEGRAM МЕТРО

Через пошкодження енергосистеми в результаті російських обстрілів, збільшено інтервали руху поїздів київського метрополітену, поки не їздитимуть також трамваї.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Поїзди метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами".

Деталі: Повідомляється, що такий графік руху буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Також тимчасово припинили роботу трамваї. Коли вони відновлять роботу, будуть їздити з інтервалом руху до 40 хвилин.

Крім того відсьогодні зупинено роботу столичного фунікулера.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що через ворожі обстріли по всьому Києву призупинено водопостачання.

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Теми: Київвійнаметро
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