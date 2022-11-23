У Києві збільшили інтервал руху поїздів метро, трамваї поки не працюють - влада

Через пошкодження енергосистеми в результаті російських обстрілів, збільшено інтервали руху поїздів київського метрополітену, поки не їздитимуть також трамваї.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Поїзди метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами".

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Деталі: Повідомляється, що такий графік руху буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Також тимчасово припинили роботу трамваї. Коли вони відновлять роботу, будуть їздити з інтервалом руху до 40 хвилин.

Крім того відсьогодні зупинено роботу столичного фунікулера.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що через ворожі обстріли по всьому Києву призупинено водопостачання.