В Киеве увеличили интервал движения поездов метро, трамваи пока не работают - власти

Из-за повреждения энергосистемы в результате российских обстрелов, увеличены интервалы движения поездов киевского метрополитена, пока не будут ездить также трамваи.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Поезда метро будут курсировать с интервалом около 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами".

Детали: Сообщается, что такой график движения будет применяться до стабилизации ситуации в энергосистеме страны.

Также временно прекратили работу трамваи. Когда они возобновят работу, будут ездить с интервалом движения до 40 минут.

Кроме того с сегодняшнего дня остановлена работа столичного фуникулера.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что из-за вражеских обстрелов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.