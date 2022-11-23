Офіс президента заявляє про розгортання "пунктів незламності" по всій Україні
В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. У деяких областях вони вже працюють.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ГУ ДСНС у Волинській області
Пряма мова Тимошенка: "Розгортаємо пункти незламності по всій країні! Ми все витримаємо! Держава працює, ЗСУ працює!".
Деталі: Як сказано у відеопрезентації Офісу президента, вже підготовлено понад 4 тисячі пунктів незламності і їх ставатиме все більше. Про це напередодні говорив і президент Володимир Зеленський.
У пункти незламності можна прийти у випадку тривалого відключення електроенергії. Там, як обіцяють, будуть тепло, вода, електроенергія, інтернет, аптечки, місця для відпочинку тощо.
Мапу розташування "пунктів незламності" можна подивитися на спеціальному сайті.
Станом на 18:57 рятувальники розгорнули вже понад 800 "пунктів незламності", повідомив Тимошенко. І додав, що "в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні пункти незламності".
Кореспондентам "Української правди" поки що не вдалося знайти "пункт незламності", який би вже працював.
Проте у Миколаївській області такі пункти вже працюють.
І в Полтавській області "пункти незламності" вже приймають людей.
На Волині рятувальники теж вікдкрили такі пункти.
Нагадаємо: 23 листопада російські війська завдали сьому з 10 жовтня серію масованих ракетних ударів по критично важливих об'єктах України, зокрема енергетичних.
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