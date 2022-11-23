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Офіс президента заявляє про розгортання "пунктів незламності" по всій Україні 

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 17:47
Один із пунктів незламності на Волині, фото ДСНС

В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. У деяких областях вони вже працюють.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ГУ ДСНС у Волинській області

Пряма мова Тимошенка: "Розгортаємо пункти незламності по всій країні! Ми все витримаємо! Держава працює, ЗСУ працює!".

Деталі: Як сказано у відеопрезентації Офісу президента, вже підготовлено понад 4 тисячі пунктів незламності і їх ставатиме все більше. Про це напередодні говорив і президент Володимир Зеленський. 

У пункти незламності можна прийти у випадку тривалого відключення електроенергії. Там, як обіцяють, будуть тепло, вода, електроенергія, інтернет, аптечки, місця для відпочинку тощо. 

Мапу розташування "пунктів незламності" можна подивитися на спеціальному сайті

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Станом на 18:57 рятувальники розгорнули вже понад 800 "пунктів незламності", повідомив Тимошенко. І додав, що "в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні пункти незламності".

Кореспондентам "Української правди" поки що не вдалося знайти "пункт незламності", який би вже працював.

Проте у Миколаївській області такі пункти вже працюють.

І в Полтавській області "пункти незламності" вже приймають людей.

На Волині рятувальники теж вікдкрили такі пункти.

Нагадаємо: 23 листопада російські війська завдали сьому з 10 жовтня серію масованих ракетних ударів по критично важливих об'єктах України, зокрема енергетичних.

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

УП, оновлено
Теми: пункти незламностіОфіс президентаУкраїна
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