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Офис президента заявляет о развертывании "пунктов несокрушимости" по всей Украине

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 17:47
Один из пунктов несокрушимости на Волыни, фото ГСЧС

В Офисе президента заявили о развертывании "пунктов несокрушимости по всей стране" и показали, как они будут выглядеть. В некоторых областях они уже работают.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь Тимошенко: "Разворачиваем пункты несокрушимости по всей стране! Мы все выдержим! Государство работает, ВСУ работает!".

Детали: Как говорится в видеопрезентации Офиса президента, уже подготовлено более 4 тысяч пунктов несокрушимости и их будет становиться все больше. Об этом накануне говорил и президент Владимир Зеленский.

В пункты несокрушимости можно прийти в случае длительного отключения электроэнергии. Там, как обещают, будут тепло, вода, электроэнергия, интернет, аптечки, места отдыха и т.д.

Карту расположения "пунктов несокрушимости" можно посмотреть на специальном сайте.

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По состоянию на 18:57 спасатели развернули уже более 800 "пунктов несокрушимости", сообщил Тимошенко. И добавил, что "в ближайшие часы заработают дополнительные стационарные пункты несокрушимости".

Корреспондентам "Украинской правды" пока не удалось найти "пункт несокрушимости", который бы уже работал.

Однако в Николаевской области подобные пункты уже работают.

И в Полтавской области "пункты несокрушимости" уже принимают людей.

На Волыни спасатели тоже открыли такие пункты.

Напомним: 23 ноября российские войска нанесли седьмую с 10 октября серию массированных ракетных ударов по критически важным объектам Украины, в том числе энергетическим.

Знать больше: Согреться и зарядить телефон: что такое пункты несокрушимости и как они работают

УП, обновлено
Темы: пункты несокрушимостиОфис президентаУкраина
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