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На випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 22 листопада 2022, 22:01
На випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі Пунктів незламності – Зеленський
мапа "Пунктів незламності", nezlamnist.gov.ua

В Україні підготовлено вже більше 4 тисяч "Пунктів незламності", робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.

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Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності".

Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово".

Деталі: Зеленський наголосив, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

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На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів, яка постійно оновлюється.

Крім того, на сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатися, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Зеленський наголосив, що місцевій владі поставлено завдання інформувати людей про наявність пунктів незламності. У будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії.

Президент повідомив, що до цієї ініціативи приєднуються й представники бізнесу, які роблять свої бізнес-об’єкти "пунктами незламності з генераторами, старлінками, водою та іншим". На зазначеному сайті є форма для представників бізнесу, які бажають долучитися до ініціативи.

Передісторія:

  • 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
  • У КМДА оприлюднили фото таких пунктів і повідомили, що їх обладнують теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.
  • 18 листопада у звільненому Херсоні запрацювали перші "Пункти незламності" з теплом, електрикою, їжею та доступом до інтернету.

Теми: Зеленськийелектроенергіяпункти обігріву
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