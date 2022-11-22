На випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський

В Україні підготовлено вже більше 4 тисяч "Пунктів незламності", робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії в разі нових масованих російських ударів по інфраструктурі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності".

Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово".

Деталі: Зеленський наголосив, що такі пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

На спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу таких пунктів, яка постійно оновлюється.

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Крім того, на сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатися, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Зеленський наголосив, що місцевій владі поставлено завдання інформувати людей про наявність пунктів незламності. У будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії.

Президент повідомив, що до цієї ініціативи приєднуються й представники бізнесу, які роблять свої бізнес-об’єкти "пунктами незламності з генераторами, старлінками, водою та іншим". На зазначеному сайті є форма для представників бізнесу, які бажають долучитися до ініціативи.

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