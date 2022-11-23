У Вишгородському районі Київщини від ударів російських ракет загинули 4 людини
Середа, 23 листопада 2022, 17:48
У Вишгородському районі Київської області в результаті атак російськими ракетами загинули 4 людини, ще три деятки отримали поранення.
Джерело: повідомлення начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова у Telegram
Пряма мова: "4 особи загинуло, 27 - постраждало внаслідок влучання ворожої ракети на Вишгородщині.
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Ще 6 енергетиків - потерпілі через ракетний удар по критичній інфраструктурі".
Деталі: Нєбітов додав, що внаслідок обстрілів зафіксовано зруйновано приватний будинок в Фастівському районі.
Що цьому передувало:
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- Раніше Нацполіція повідомляла, що від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.