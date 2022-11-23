У Вишгородському районі Київщини від ударів російських ракет загинули 4 людини

У Вишгородському районі Київської області в результаті атак російськими ракетами загинули 4 людини, ще три деятки отримали поранення.

Джерело: повідомлення начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова у Telegram

Пряма мова: "4 особи загинуло, 27 - постраждало внаслідок влучання ворожої ракети на Вишгородщині.

Ще 6 енергетиків - потерпілі через ракетний удар по критичній інфраструктурі".

Деталі: Нєбітов додав, що внаслідок обстрілів зафіксовано зруйновано приватний будинок в Фастівському районі.

Що цьому передувало:

Раніше Нацполіція повідомляла, що від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.