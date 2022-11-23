В Вышгородском районе Киевской области от ударов российских ракет погибли 4 человека
Среда, 23 ноября 2022, 18:48
В Вышгородском районе Киевской области в результате атак российскими ракетами погибли 4 человека, еще три человека получили ранения.
Источник: сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram
Прямая речь: "4 человека погибли, 27 - пострадали в результате попадания вражеской ракеты на Вышгородщине.
Еще 6 энергетиков - пострадавшие из-за ракетного удара по критической инфраструктуре".
Детали: Небитов добавил, что в результате обстрелов зафиксировано разрушение частного дома в Фастовском районе.
Что этому предшествовало:
- Ранее Нацполиция сообщала, что от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли.
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