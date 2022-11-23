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В Вышгородском районе Киевской области от ударов российских ракет погибли 4 человека

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 17:48
В Вышгородском районе Киевской области от ударов российских ракет погибли 4 человека

В Вышгородском районе Киевской области в результате атак российскими ракетами погибли 4 человека, еще три человека получили ранения.

Источник: сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram

Прямая речь: "4 человека погибли, 27 - пострадали в результате попадания вражеской ракеты на Вышгородщине.

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Еще 6 энергетиков - пострадавшие из-за ракетного удара по критической инфраструктуре".

Детали: Небитов добавил, что в результате обстрелов зафиксировано разрушение частного дома в Фастовском районе.

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Темы: Киевская область
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