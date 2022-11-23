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Зеленський вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари РФ

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 19:31

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв'язку з сьогоднішніми російськими ударами", - йдеться у повідомленні.

"Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини", - заявив президент.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря".

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Загалом, за даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Теми: ЗеленськийООНобстрілРосія
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