Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ

Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН требовать созыва заседания Совета безопасности из-за российских ракетных ударов в среду.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я поручил нашему послу в ООН требовать созыва срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами", - говорится в сообщении.

"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", - заявил президент.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.