Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 19:31

Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН требовать созыва заседания Совета безопасности из-за российских ракетных ударов в среду.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я поручил нашему послу в ООН требовать созыва срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами", - говорится в сообщении.

"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", - заявил президент.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".

ВИДЕО ДНЯ

Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Темы: ЗеленскийООНобстрелРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогут Путину выиграть войну

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

фотоИз плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

фотоСкифское золото, оружие, элитные авто: СБУ помешала вывозу за границу имущества Богуслаева

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано
В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский
Зеленский - Совбезу ООН: пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира
Последние новости
17:49
Европарламент запретил в ЕС документы, выданные РФ на оккупированных территориях Украины
17:41
Количество погибших в Вышгороде возросло до шести
17:38
В российском Крымске неизвестный открыл стрельбу на улице: 4 погибших
17:34
ЕС готовит девятый пакет санкций против России - фон дер Ляйен
17:19
фотоКак выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото
17:11
Лукашенко объяснил, почему белорусские войска не помогут Путину выиграть войну
16:55
Вечером и утром в метро Киева поезда будут курсировать чаще
16:48
С грелкой, чаем и без алкоголя: как согреться и сохранить тепло в доме, когда холодно
16:47
Одесса окончательно решила демонтировать памятник Екатерине
16:41
"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу из-за перебоев с электроснабжением
Все новости...