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Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 18:31
Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ

Президент Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН требовать созыва заседания Совета безопасности из-за российских ракетных ударов в среду.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я поручил нашему послу в ООН требовать созыва срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами", - говорится в сообщении.

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"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", - заявил президент.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря".

Всего, по данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Темы: ЗеленскийООНобстрелРосcия
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