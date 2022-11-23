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Львів уже зі світлом і теплом - Садовий

Олександр ШумілінСереда, 23 листопада 2022, 20:52
Львів уже зі світлом і теплом - Садовий
Фото ілюстративне

У Львові повністю відновили електроенергію, також відновлено подачу води і тепла.

Джерело: повідомлення мера Львова Андрія Садового у Telegram

Деталі: Садовий навів дані станом на 18:20, пізніше він опублікував оновлену інформацію

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Пряма мова Садового о 18:20: "Половина Львова вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення.

Водопостачання в місті відновлено на 70%. Частина будинків забезпечені лише на перших поверхах. Але це тимчасово.

Тепло. Запускаємо міські ТЕЦ, працюємо над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води".

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Деталі: Садовий розповів, що якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи у четвер працюватимуть у звичному режимі. Також працюють уже 75% світлофорів.

О 21:25 Садовий повідомив, що "Львів вже зі світлом".

"Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла. Всі міські служби працюють", - написав він.

Що цьому передувало:

  • О 16:00 стало відомо, що російські війська завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області, 1,5 мільйони громадян залишилися без електроенергії.

Теми: Львівенергетика
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