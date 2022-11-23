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Львов уже со светом и теплом - Садовый

Александр ШумилинСреда, 23 ноября 2022, 21:52
Фото иллюстративное

Во Львове полностью восстановили электроэнергию, также восстановлена подача воды и тепла.

Источник: сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram

Детали: Садовый привел данные по состоянию на 18:20, позже он опубликовал обновленную информацию

Прямая речь Садового в 18:20: "Половина Львова уже с электроэнергией. Но помните, что продолжаются плановые отключения.

Водоснабжение в городе восстановлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах. Но это временно.

Тепло. Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды".

Детали: Садовый рассказал, что если не произойдет чрезвычайной ситуации, то садики и школы в четверг будут работать в обычном режиме. Также работают уже 75% светофоров.

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В 21:25 Садовый сообщил, что "Львов уже со светом".

"Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также восстановили подачу воды и тепла. Все городские службы работают", - написал он.

Что этому предшествовало:

  • В 16:00 стало известно, что российские войска нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, 1,5 миллиона граждан остались без электроэнергии.

Темы: Львовэнергетика
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