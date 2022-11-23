Львов уже со светом и теплом - Садовый
Во Львове полностью восстановили электроэнергию, также восстановлена подача воды и тепла.
Источник: сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram
Детали: Садовый привел данные по состоянию на 18:20, позже он опубликовал обновленную информацию
Прямая речь Садового в 18:20: "Половина Львова уже с электроэнергией. Но помните, что продолжаются плановые отключения.
Водоснабжение в городе восстановлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах. Но это временно.
Тепло. Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды".
Детали: Садовый рассказал, что если не произойдет чрезвычайной ситуации, то садики и школы в четверг будут работать в обычном режиме. Также работают уже 75% светофоров.
В 21:25 Садовый сообщил, что "Львов уже со светом".
"Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также восстановили подачу воды и тепла. Все городские службы работают", - написал он.
Что этому предшествовало:
- В 16:00 стало известно, что российские войска нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, 1,5 миллиона граждан остались без электроэнергии.