У Кремлі не сумніваються, що війна з Україною "успішна"
Середа, 23 листопада 2022, 21:38
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає сумніву щодо успіху воєнних дій в Україні.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке наводить слова Пєскова
Пряма мова: "Майбутнє й успіх спецоперації (росіяни називають війну проти України спецоперацією – ред.) сумнівів не викликає".
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
- Перед цим росіян вибили із острова Зміїного і Харківської області.
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