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У Кремлі не сумніваються, що війна з Україною "успішна"

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 21:38
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає сумніву щодо успіху воєнних дій в Україні.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке наводить слова Пєскова

Пряма мова: "Майбутнє й успіх спецоперації (росіяни називають війну проти України спецоперацією – ред.) сумнівів не викликає".

Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
  • Перед цим росіян вибили із острова Зміїного і Харківської області.

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Теми: Росіявійна
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