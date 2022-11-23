В Кремле не сомневаются, что война с Украиной "успешна"
Среда, 23 ноября 2022, 21:38
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет сомнения относительно успеха военных действий в Украине.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое приводит слова Пескова
Прямая речь: "Будущее и успех спецоперации (россияне называют войну против Украины спецоперацией - ред.) сомнений не вызывает".
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
- Перед этим россиян выбили с острова Змеиного и Харьковской области.
ВИДЕО ДНЯ