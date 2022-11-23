В Кремле не сомневаются, что война с Украиной "успешна"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет сомнения относительно успеха военных действий в Украине.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое приводит слова Пескова

Прямая речь: "Будущее и успех спецоперации (россияне называют войну против Украины спецоперацией - ред.) сомнений не вызывает".

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