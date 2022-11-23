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В Кремле не сомневаются, что война с Украиной "успешна"

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 20:38
В Кремле не сомневаются, что война с Украиной успешна
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет сомнения относительно успеха военных действий в Украине.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое приводит слова Пескова

Прямая речь: "Будущее и успех спецоперации (россияне называют войну против Украины спецоперацией - ред.) сомнений не вызывает".

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Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
  • Перед этим россиян выбили с острова Змеиного и Харьковской области.

Темы: Росcиявойна
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