В Кремле не сомневаются, что война с Украиной "успешна"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет сомнения относительно успеха военных действий в Украине.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое приводит слова Пескова

Прямая речь: "Будущее и успех спецоперации (россияне называют войну против Украины спецоперацией - ред.) сомнений не вызывает".

Предыстория:

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Перед этим россиян выбили с острова Змеиного и Харьковской области.