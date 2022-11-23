Священник УПЦ МП про обшуки СБУ: Ніякої зброї та ДРГ на території Лаври не було і немає

В УПЦ МП вважають, що результати приходу з обшуками СБУ до Києво-Печерської Лаври мають унеможливити "безпідставні звинувачення у їхній бік".

Джерело: голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент

Пряма мова: "Мушу уточнити, що СБУ не кваліфікувало свої вчорашні дії на території Лаври як обшуки...

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Відповідно до офіційних повідомлень, правоохоронні органи проводили безпекові заходи. До того ж, їх результати тепер мають унеможливити різноманітні безпідставні провокаційні заяви щодо монастиря. Всі переконалися, що ніякої зброї та ДРГ на території Лаври не було і немає.

Українська православна церква завжди звершувала свою місію в межах законодавчого поля і з розумінням ставиться до завдань, які покладені у такий важкий для держави час, на правоохоронні органи".

Деталі: Також він заперечив наявність на території Лаври проросійської літератури.

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"Яку літературу називати проросійською, думаю, відповідь може дати лише кваліфікована експертиза. Наразі такої не було", - сказав Климент.

На питання про вилучені гроші, священник сказав, що рублів там було близько кількох тисяч гривень, а інших коштів "ледь вистачає на сплату комуналки".

"Мушу розчарувати прихильників теорій про монастирські багатства. Цих коштів ледве вистачає на щомісячну оплату за комунальні послуги та інші побутові витрати, не кажучи вже про професійні реставраційні роботи в монастирях, про які йшла мова у повідомленнях", - сказав священник.

В СБУ також повідомили про підозрілих осіб, які перебували на території Лаври. Зокрема, громадяни РФ та особи із українськими документами, що мають ознаки підробки. Хто ці люди - Климент не пояснив.

"Зазначу, що відбувалася перевірка документів не лише у священнослужителів, які постійно проживають у монастирях, але і у паломників та відвідувачів Лаври, які на території монастиря перебували тимчасово.

Якби були якісь грубі порушення паспортного режиму серед тих, хто проживає у монастирях, то, переконаний, СБУ здійснила б щодо таких осіб належні правові дії.

Наразі мені не відомо, щоб хтось із монахів мав юридичні проблеми такого характеру.

Що ж до інших, зокрема і до осіб, які збирають милостиню на прожиток біля храмів, повідомити не можу, бо їх поведінку і статус зазвичай контролює поліція", - сказав Климент та наголосив на тому, що щодо монахів і священнослужителів Лаври вчора ніяких обвинувачень висунуто не було.

23 листопада у Лаврі представники УПЦ провели засідання Синоду у закритому режимі. На коментар до журналістів ніхто зі священників не вийшов.

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