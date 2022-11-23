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Священник УПЦ МП об обысках СБУ: Никакого оружия и ДРГ на территории Лавры не было и нет

Виктория Рощина, Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 21:52
фото СБУ

В УПЦ МП считают, что результаты прихода с обысками СБУ в Киево-Печерскую Лавру должны исключить "безосновательные обвинения в их сторону".

Источник: глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент

Прямая речь: "Должен уточнить, что СБУ не квалифицировало свои вчерашние действия на территории Лавры как обыски...

Согласно официальным сообщениям, правоохранительные органы проводили мероприятия по безопасности. К тому же, их результаты теперь должны исключить различные безосновательные провокационные заявления относительно монастыря. Все убедились, что никакого оружия и ДРГ на территории Лавры не было и нет.

Украинская православная церковь всегда совершала свою миссию в рамках законодательного поля и с пониманием относится к задачам, которые возложены в такое трудное для государства время, на правоохранительные органы".

Детали: Также он отрицает наличие на территории Лавры пророссийской литературы.

"Какую литературу называть пророссийской, думаю, ответ может дать только квалифицированная экспертиза. Пока такой не было", - сказал Климент.

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На вопрос об изъятых деньгах, священник сказал, что рублей там было около нескольких тысяч гривен, а других средств "едва хватает на оплату коммуналки".

"Должен разочаровать сторонников теорий о монастырских богатствах. Этих средств едва хватает на ежемесячную оплату за коммунальные услуги и другие бытовые расходы, не говоря уже о профессиональных реставрационных работах в монастырях, о которых шла речь в сообщениях", - сказал священник.

В СБУ также сообщили о подозрительных лицах, которые находились на территории Лавры. В частности, граждане РФ и лицах с украинскими документами, имеющими признаки подделки. Кто эти люди - Климент не объяснил.

"Отмечу, что происходила проверка документов не только у священнослужителей, постоянно проживающих в монастырях, но и у паломников и посетителей Лавры, которые на территории монастыря находились временно.

Если бы были какие-то грубые нарушения паспортного режима среди тех, кто проживает в монастырях, то, убежден, СБУ осуществила бы в отношении таких лиц надлежащие правовые действия.

Сейчас мне не известно, чтобы кто-то из монахов имел юридические проблемы такого характера.

Что касается других, в том числе и лиц, которые собирают милостыню на пропитание возле храмов, сообщить не могу, потому что их поведение и статус обычно контролирует полиция", - сказал Климент и отметил, что в отношении монахов и священнослужителей Лавры вчера никаких обвинений выдвинуто не было.

23 ноября в Лавре представители УПЦ провели заседание Синода в закрытом режиме. На комментарий к журналистам никто из священников не вышел.

Напомним:

  • 22 ноября Служба безопасности Украины вместе с полицией осуществляли контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры в столице и нескольких монастырях УПЦ (МП) в регионах.
  • По факту проверки в спецслужбе заявили об изъятых миллионах наличных, о российской литературе и пребывании на территории подозрительных лиц с документами РФ и элементами подделки украинских.

Темы: религияцерковьРосcия
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