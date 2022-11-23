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У результаті ракетного обстрілу загинуло 10 людей – МВС

Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 21:35
У результаті ракетного обстрілу загинуло 10 людей – МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що у результаті ворожих обстрілів 23 листопада наразі відомо про 10 загиблих.

Джерело: Монастирський в Facebook

Пряма мова: "Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України.

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Сьогодні (23 листопада - ред.) маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло. Лише з 10 жовтня і до 23 листопада, росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території".

Деталі: Відомо, що 5 жертв ворожого обстрілу припало на Вишгород. У місті також десятки поранених. 

За словами Монастирського, новонародженому хлопчику, який загинув через російський обстріл пологового будинку у Запоріжжі, було всього лише 2 дні.

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Пряма мова: "Спланований обстріл пологового будинку у Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал - не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя.

Рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи. Врятували лікарів та матір".

Теми: обстрілМонастирськийвійна
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