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В результате ракетного обстрела погибли 10 человек – МВД

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 21:35
В результате ракетного обстрела погибли 10 человек – МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в результате вражеских обстрелов 23 ноября пока известно о 10 погибших.

Источник: Монастырский в Facebook

Прямая речь: "Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины.

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Сегодня (23 ноября - ред.) имеем три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Только с 10 октября и до 23 ноября, россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории".

Детали: Известно, что 5 жертв вражеского обстрела пришлось на Вышгород. В городе также десятки раненых. 

По словам Монастырского, новорожденному мальчику, который погиб из-за российского обстрела роддома в Запорожье, было всего лишь 2 дня.

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Прямая речь: "Спланированный обстрел роддома в Запорожье, где находились только матери и медперсонал - не просто военное преступление. Ракеты С-300 россияне сознательно направили в место, где рождается жизнь.

Спасатели ГСЧС всю ночь проводили ликвидацию пожара и спасательно-поисковые мероприятия. Спасли врачей и мать".

Темы: обстрелМонастырскийвойна
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