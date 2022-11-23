ДТЕК озвучив наслідки нової масштабної атаки росіян на українську енергетику

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявили, що зазнали вже 14-ї терористичної атаки з боку росіян.

Джерело: повідомлення ДТЕК

Дослівно: "За попередньою інформацією, один постраждалий (працівник компанії – ред.). Йому було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Обладнання підприємства значно ушкоджене. Одразу після закінчення обстрілів працівники оперативно приступили до усунення наслідків та відновлення роботи обладнання підприємства".

Реклама:

"За останні два місяці це вже 14 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників".

Деталі: У компанії повідомили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, а інші працюють у віддаленому режимі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ