ДТЕК озвучив наслідки нової масштабної атаки росіян на українську енергетику

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявили, що зазнали вже 14-ї терористичної атаки з боку росіян.

Джерело: повідомлення ДТЕК

Дослівно: "За попередньою інформацією, один постраждалий (працівник компанії – ред.). Йому було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Обладнання підприємства значно ушкоджене. Одразу після закінчення обстрілів працівники оперативно приступили до усунення наслідків та відновлення роботи обладнання підприємства".

"За останні два місяці це вже 14 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників".

Деталі: У компанії повідомили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, а інші працюють у віддаленому режимі.

Передісторія:

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.