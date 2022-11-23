Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТЕК озвучив наслідки нової масштабної атаки росіян на українську енергетику

Олександр ШумілінСереда, 23 листопада 2022, 23:37
Фото ілюстративне

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявили, що зазнали вже 14-ї терористичної атаки з боку росіян.  

Джерело: повідомлення ДТЕК

Дослівно: "За попередньою інформацією, один постраждалий (працівник компанії – ред.). Йому було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Обладнання підприємства значно ушкоджене. Одразу після закінчення обстрілів працівники оперативно приступили до усунення наслідків та відновлення роботи обладнання підприємства".

"За останні два місяці це вже 14 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників".

Деталі: У компанії повідомили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, а інші працюють у віддаленому режимі.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: енергетикаДТЕК
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

Зеленський збирав Ставку: думають, як забезпечити зв’язок в умовах війни

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

фотоЗ полону повернули ще 50 воїнів, зокрема захисників "Азовсталі" та Зміїного

Усі новини...
енергетика
Львів уже зі світлом і теплом - Садовий
В ОП обіцяють відновити енергетичну систему протягом годин, а не доби
Енергопостачання критичної інфраструктури Київщини відновлять в найближчі години
Останні новини
22:17
Зеленський розповів, де найскладніша ситуація з електрикою і водою
22:06
інфографікаРосія витратила на війну вже чверть свого бюджету - Forbes
21:49
Окупанти обстріляли три громади Сумщини: влучили у житловий будинок
21:36
Орбан пообіцяв затвердити вступ Фінляндії і Швеції у НАТО в наступному році
21:22
У BBC оприлюднили короткі списки Книги року 2022: хто з авторів в переліку
21:20
Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК
21:19
Кількість жертв удару по Київщині зросла до семи
20:59
Нижня палата парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму
20:46
відеоРосіяни під вечір обстріляли Херсон – вбили чотирьох людей
20:46
Україна отримає грантові $4,5 мільярда від США у рамках фінансування Світового банку
Усі новини...