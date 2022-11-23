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ДТЕК озвучив наслідки нової масштабної атаки росіян на українську енергетику

Олександр ШумілінСереда, 23 листопада 2022, 22:37
ДТЕК озвучив наслідки нової масштабної атаки росіян на українську енергетику
Фото ілюстративне

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявили, що зазнали вже 14-ї терористичної атаки з боку росіян.  

Джерело: повідомлення ДТЕК

Дослівно: "За попередньою інформацією, один постраждалий (працівник компанії – ред.). Йому було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Обладнання підприємства значно ушкоджене. Одразу після закінчення обстрілів працівники оперативно приступили до усунення наслідків та відновлення роботи обладнання підприємства".

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"За останні два місяці це вже 14 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників".

Деталі: У компанії повідомили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, а інші працюють у віддаленому режимі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

Теми: енергетикаДТЕК
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