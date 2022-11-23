ДТЭК озвучил последствия новой масштабной атаки россиян на украинскую энергетику

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК заявили, что подверглись уже 14-й террористической атаке со стороны россиян.

Источник: сообщение ДТЭК

Дословно: "По предварительной информации, один пострадавший (работник компании - ред.). Ему была оперативно оказана необходимая помощь и он доставлен в больницу. Оборудование предприятия значительно повреждено. Сразу после окончания обстрелов работники оперативно приступили к устранению последствий и восстановлению работы оборудования предприятия".

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"За последние два месяца это уже 14 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго. В результате предыдущих 22 энергетиков получили ранения, 3 погибли. Также были пострадавшие среди спасателей".

Детали: В компании сообщили, что для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, а другие работают в удаленном режиме.

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