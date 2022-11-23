Президент України Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН і закликав підтримати українську формулу миру та засудити агресію РФ.

Джерело: виступ Зеленського на засіданні ООН

Пряма мова: "Серед вас – представники держави, яка нічого не пропонує світу, окрім терору, дестабілізації та дезінформації.

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Будь-які російські формули не передбачають нічого іншого. Саме тому я наголошую ще раз: настав час підтримати українську формулу миру!

Ми звертаємося до наших партнерів по підтримку для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО.

Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. Я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя! Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору".

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Деталі: Також Зеленський закликав організацію засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі та запросив представників ООН приїхати та подивитись на те, що Росія зробила з українською інфраструктурою.

Він зазначив, що Україна кожного дня бачить наслідки руйнування міст Росією, наслідки російської "формули терору".

Пряма мова: "Сьогодні вночі ми побачили ракетний обстріл у районі Запоріжжя. на цей раз постраждала лікарня, пологове відділення, загинула дитина. Дитині було усього два дні. коли він був убитий російською ракетою".

Зеленський також заявив, що Україна пропонує резолюцію, яка буде засуджувати будь-які форми енергетичного терору.

Президент вважає, що обстріли української енергетики це "очевидний злочин проти людяності".

За словами Зеленського, РФ не повинна брати участь у голосуваннях, які стосуються її агресії проти України.

Президент вважає, що терористична держава не може брати участь у жодних голосуваннях з приводу своєї агресії.

Зеленський також закликав змінити практику, за якої РФ як країна-терорист має право вето на будь-які рішення Радбезу.

Що було раніше: 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла і води.

За даними МВС, від ракетних ударів Росії у середу загинули 10 українців.