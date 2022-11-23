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Зеленский - Совбезу ООН: Пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 22:49
Зеленский - Совбезу ООН: Пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира
фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН и призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить агрессию РФ.

Источник: выступление Зеленского на заседании ООН

Прямая речь: "Среди вас - представители государства, которое ничего не предлагает миру, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.

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Любые российские формулы не предусматривают ничего другого. Именно поэтому я подчеркиваю еще раз: пришло время поддержать украинскую формулу мира!

Мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО.

Что вам сейчас может сказать представитель государства-террориста? Что от их ракет не страдают мирные люди? Все очевидно. Все слишком очевидно. Я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни! Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН.

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Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию - об осуждении любых форм энергетического террора".

Детали: Также Зеленский призвал организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре и пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что Россия сделала с украинской инфраструктурой.

Он отметил, что Украина каждый день видит последствия разрушения городов Россией, последствия российской "формулы террора".

Прямая речь: "Сегодня ночью мы увидели ракетный обстрел в районе Запорожья. На этот раз пострадала больница, родильное отделение, погиб ребенок. Ребенку было всего два дня. когда он был убит российской ракетой".

Зеленский также заявил, что Украина предлагает резолюцию, которая будет осуждать любые формы энергетического террора.

По его словам, Совет безопасности должен дать оценку действий России "в соответствии с главой 7 Устава".

Президент считает, что обстрелы украинской энергетики это "очевидное преступление против человечности".

По словам Зеленского, РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины.

Президент считает, что террористическое государство не может участвовать ни в каких голосованиях по поводу своей агрессии.

Зеленский призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза.

Что предшествовало: 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", ПВО Украины сбила 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.

По данным МВД, от ракетных ударов России в среду погибли 10 украинцев.

Темы: ЗеленскийООН
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