Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 23:29
Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ
Фото: Бєлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стає все поширенішою думка, що якщо Росія програє війну в Україні, то ОДКБ розвалиться.

Джерело: білоруське агентство "Бєлта", яке цитує Лукашенка на саміті ОДКБ

Пряма мова Лукашенка: "Знаєте, останнім часом у засобах масової інформації (розповсюджується теза, що – ред.) - життя, доля ОДКБ залежать від операції (мається на увазі війна РФ проти України – ред.) Російської Федерації в Україні. Якщо Росія переможе - ОДКБ житиме, якщо, не дай боже, не переможе - ОДКБ існувати не буде. І в наших країнах теж багато гарячих голів почали обговорювати цю проблему.

Реклама:

Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай боже, завалиться Росія, то під цими уламками наше місце".

Деталі: Лукашенко також додав, що таких розмов не повинно бути, а "ОДКБ існуватиме, і ніхто ніде не завалиться".

Довідка: Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зучтрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.

Теми: ЛукашенкоРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Лукашенко
У Литві розповіли, як допоможуть білорусам після заборони Лукашенка видавати паспорти за кордоном
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: