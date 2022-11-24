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Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 00:29
Фото: Бєлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стає все поширенішою думка, що якщо Росія програє війну в Україні, то ОДКБ розвалиться.

Джерело: білоруське агентство "Бєлта", яке цитує Лукашенка на саміті ОДКБ

Пряма мова Лукашенка: "Знаєте, останнім часом у засобах масової інформації (розповсюджується теза, що – ред.) - життя, доля ОДКБ залежать від операції (мається на увазі війна РФ проти України – ред.) Російської Федерації в Україні. Якщо Росія переможе - ОДКБ житиме, якщо, не дай боже, не переможе - ОДКБ існувати не буде. І в наших країнах теж багато гарячих голів почали обговорювати цю проблему.

Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай боже, завалиться Росія, то під цими уламками наше місце".

Деталі: Лукашенко також додав, що таких розмов не повинно бути, а "ОДКБ існуватиме, і ніхто ніде не завалиться".

Довідка: Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Що цьому передувало:

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  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зучтрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.

Теми: ЛукашенкоРосіявійна
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