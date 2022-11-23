Лукашенко порассуждал о распаде ОДКБ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что становится все более распространенным мнение, что если Россия проиграет войну в Украине, то ОДКБ развалится.

Источник: белорусское агентство "Белта", которое цитирует Лукашенко на саммите ОДКБ

Прямая речь Лукашенко: "Знаете, в последнее время в средствах массовой информации (распространяется тезис, что - ред.) - жизнь, судьба ОДКБ зависят от операции (имеется в виду война РФ против Украины - ред.) Российской Федерации в Украине. Если Россия победит - ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит - ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему.

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Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место".

Детали: Лукашенко также добавил, что таких разговоров не должно быть, а "ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет".

Справка: Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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