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Зеленський: Одне крісло в Радбезі ООН досі окуповане

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 00:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав "окупованим" і реально порожнім крісло представника РФ при ООН Василя Небензі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати на російський терор.

Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє".

Деталі: Зеленський нагадав, що у середу Європарламент визнав Росію державою-терористом і закликав ЄС і держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди у Європі й мало юридичні наслідки.

"А Росія – ніби весь світ не має значення – сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки", – сказав він.

Що передувало: У середу ввечері Зеленський виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН і закликав підтримати українську формулу миру та засудити агресію РФ.

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Крім того, він заявив, що РФ не повинна брати участь у голосуваннях, які стосуються її агресії проти України. Зеленський також закликав змінити практику, за якої РФ як країна-терорист має право вето на будь-які рішення Радбезу.

Теми: ЗеленськийООНРосія
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