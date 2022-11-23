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Зеленский: Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано

Катерина ТищенкоСреда, 23 ноября 2022, 23:54
Зеленский: Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал "оккупированным" и реально пустым кресло представителя РФ при ООН Василия Небензи.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что я обратился в Совбез ООН и призвал реагировать на российский террор.

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Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое".

Детали: Зеленский напомнил, что в среду Европарламент признал Россию государством-террористом и призвал ЕС и государства-члены создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне везде в Европе и имело юридические последствия.

"А Россия – будто весь мир не имеет значения – сегодня же продолжила свои ракетные атаки", - сказал он.

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Что предшествовало: В среду вечером Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН и призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить агрессию РФ.

Кроме того, он заявил, что РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины. Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза.

Темы: ЗеленскийООНРосcия
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