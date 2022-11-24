Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 00:54
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал "оккупированным" и реально пустым кресло представителя РФ при ООН Василия Небензи.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что я обратился в Совбез ООН и призвал реагировать на российский террор.

Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое".

Детали: Зеленский напомнил, что в среду Европарламент признал Россию государством-террористом и призвал ЕС и государства-члены создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне везде в Европе и имело юридические последствия.

"А Россия – будто весь мир не имеет значения – сегодня же продолжила свои ракетные атаки", - сказал он.

Что предшествовало: В среду вечером Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН и призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить агрессию РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, он заявил, что РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины. Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза.

Темы: ЗеленскийООНРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: Португалия и Бразилия в непростых матчах победили Гану и Сербию

Зеленский анонсирует решения для сохранения связи: РФ хочет изолировать нас друг от друга

Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК

ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Берлин ответил Варшаве: Немецкие Patriot должны защищать на территории НАТО

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

Все новости...
Зеленский
В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский
Зеленский - Совбезу ООН: пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира
Совбез ООН проведет экстренные дебаты из-за обстрелов РФ, выступит Зеленский
Последние новости
22:59
Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров
22:57
видеоДень ЧМ-22: Португалия и Бразилия в непростых матчах победили Гану и Сербию
22:52
Евроконтроль предоставит Украине и Молдове 46,5 млн для поддержки воздушной инфраструктуры
22:38
Зеленский анонсирует решения для сохранения связи: РФ хочет изолировать нас друг от друга
22:27
В ЕС договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке
22:17
Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация с электричеством и водой
22:06
Россия потратила на войну уже четверть своего бюджета - Forbes
21:49
Оккупанты обстреляли три громады Сумщины: попали в жилой дом
21:36
Орбан пообещал утвердить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году
21:22
В BBC опубликовали короткие списки Книги года 2022: кто из авторов в списке
Все новости...