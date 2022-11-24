Стрілянина у США: менеджер Walmart убив 6 співробітників і застрелився

Менеджер магазину Walmart Inc у штаті Вірджинія (США) відкрив вогонь по співробітниках у кімнаті відпочинку, убивши шістьох осіб, а тоді застрелився сам.

Джерело: Reuters

Деталі: 31-річний Андре Бінг з Чесапіка, штат Вірджинія, нічого не сказав, коли у вівторок увечері почав стріляти по працівниках, які зібралися пізно ввечері перед своєю нічною зміною, повідомили двоє працівники, які перебували в кімнаті відпочинку.

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Серед загиблих – один неповнолітній, 16-річний хлопець. Щонайменше четверо осіб поранені. Загалом у магазині перебувало близько 50 осіб.

Влада заявила, що встановлює можливі мотиви скоєного.

Кілька колег Бінга розповіли CNN, що в минулому він демонстрував дивну, а іноді й загрозливу поведінку. Згідно з інтерв'ю CNN, він також робив параноїдальні коментарі, висловлюючи занепокоєння, що уряд стежить за ним.

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Що передувало: У серпні 2019 року 23 людини було вбито в магазині Walmart в Ель-Пасо, штат Техас, недалеко від американо-мексиканського кордону.

Компанія Walmart ввела нові обмеження на продаж зброї та боєприпасів після стрілянини 2019 року, як і після попередніх випадків стрілянини в її магазинах.