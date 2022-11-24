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Стрельба в США: менеджер Walmart убил 6 сотрудников и застрелился

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 02:28
место преступления в Чесапике, штат Вирджиния, фото Getty Images

Менеджер магазина Walmart Inc в штате Вирджиния (США) открыл огонь по сотрудникам в комнате отдыха, убив шестерых человек, а затем застрелился сам.

Источник: Reuters

Детали: 31-летний Андре Бинг из Чесапика, штат Вирджиния, ничего не сказал, когда во вторник вечером начал стрелять по работникам, которые собрались поздно вечером перед своей ночной сменой, сообщили двое работников, находившихся в комнате отдыха.

Среди погибших – один несовершеннолетний, 16-летний парень. По меньшей мере четыре человека ранены. Всего в магазине находилось около 50 человек.

Власти заявили, что устанавливают возможные мотивы содеянного.

Несколько коллег Бинга рассказали CNN, что в прошлом он демонстрировал странное, а иногда и угрожающее поведение. Согласно интервью CNN, он также делал параноидальные комментарии, выражая беспокойство, что правительство следит за ним.

Что предшествовало: В августе 2019 года 23 человека были убиты в магазине Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, недалеко от американо-мексиканской границы.

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Компания Walmart ввела новые ограничения на продажу оружия и боеприпасов после стрельбы в 2019 году, как и после предыдущих случаев стрельбы в ее магазинах.

Темы: СШАубийство
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