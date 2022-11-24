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США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні – ЗМІ

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 03:04
США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні – ЗМІ
американські військові, ілюстративне фото Getty Images

США не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить втрачати позиції на полі бою.

Джерело: Politico з посиланням на шість інформованих співрозмовників, серед яких посадовці адміністрації Джо Байдена і Міноборони США

Деталі: За словами представника американського Міноборони та ще одного співрозмовника, цієї осені Пентагон направив команди до країн Східної Європи для ознайомлення їхніх збройних сил із процедурами на випадок хімічної або біологічної загрози. Крім того, США надали Києву засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту в рамках мільярдної допомоги у сфері безпеки.

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Чиновники адміністрації Байдена вважають, що президент Росії Володимир Путін може спочатку застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжуватимуть втрачати позиції.

За словами співрозмовників видання, США не мають жодних розвідувальних даних, які б вказували на неминучість хімічного нападу в Україні.

"Але в разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії, деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, відзначили, що Москва може вдатися до застосування хімічної зброї – в тому числі тієї, яку пов'язують із застосуванням при отруєнні Олексія Навального", – йдеться у матеріалі.

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За словами одного з чиновників, така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам звинувачення на адресу Москви. Росія може використати агенти на основі фармацевтичних препаратів, відомі як PBA, сказав цей чиновник.

Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва використовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти однієї-двох осіб за один раз, зазначили чиновники і експерти. Наприклад, деякі хімічні речовини можуть бути перетворені в аерозоль або використані в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.

США вже давно знають, що Росія інвестує у збільшення свого потенціалу хімічної зброї. За словами помічника конгресмена, цієї осені сенатори були поінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу в Україні.

Повідомляється також, що адміністрація Байдена розробляє плани щодо збільшення інвестицій у виробничі потужності для систем раннього виявлення та масок. Вона також хоче переглянути способи збору розвідданих про можливості та запаси країн.

Як відзначає видання, чиновники не вважають, що ядерна або хімічна атака є вірогідною. Представники оборонного відомства вважають, що бойові дії сповільняться протягом зимових місяців, коли дощ і бруд ускладнюють пересування танків і бронетехніки, і жодна зі сторін не досягне значного прогресу на полі бою.

"Вони (українці – ред.) не мають достатньої військової маси для перемоги в найближчій перспективі, якщо тільки не станеться великого російського краху", - сказав один з офіційних представників Міноборони США. Це "може статися, але тоді ми піднімемося сходами ескалації".

Проте, за словами чиновників, загроза хімічної зброї серйозно сприймається в адміністрації Байдена.

Теми: СШАРосіязброявійна
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