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США допускают, что РФ применит химоружие в случае продолжения поражений в Украине – СМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 03:04
США допускают, что РФ применит химоружие в случае продолжения поражений в Украине – СМИ
американские военные, иллюстративное фото Getty Images

США не исключают, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если продолжит терять позиции на поле боя.

Источник: Politico со ссылкой на шесть информированных собеседников, среди которых чиновники администрации Джо Байдена и Минобороны США

Детали: По словам представителя американского Минобороны и еще одного собеседника, этой осенью Пентагон направил команды в страны Восточной Европы для ознакомления их вооруженных сил с процедурами на случай химической или биологической угрозы. Кроме того, США предоставили Киеву средства химической, биологической и ядерной защиты в рамках миллиардной помощи в сфере безопасности.

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Чиновники администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска будут продолжать терять позиции.

По словам собеседников издания, США не имеют никаких разведывательных данных, которые бы указывали на неизбежность химического нападения в Украине.

"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного развала российской армии, некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, отметили, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия - в том числе того, которое связывают с применением при отравлении Алексея Навального", - говорится в материале.

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По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что усложнит западным странам обвинения в адрес Москвы. Россия может использовать агенты на основе фармацевтических препаратов, известные как PBA, сказал этот чиновник.

Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химические вещества могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.

США уже давно знают, что Россия инвестирует в увеличение своего потенциала химического оружия. По словам помощника конгрессмена, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах химического оружия и угрозе в Украине.

Сообщается также, что администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения и масок. Она также хочет пересмотреть способы сбора разведданных о возможностях и запасах стран.

Как отмечает издание, чиновники не считают, что ядерная или химическая атака является вероятной. Представители оборонного ведомства считают, что боевые действия замедлятся в течение зимних месяцев, когда дождь и грязь затрудняют передвижение танков и бронетехники, и ни одна из сторон не достигнет значительного прогресса на поле боя.

"Они (украинцы - ред.) не имеют достаточной военной массы для победы в ближайшей перспективе, если только не произойдет большого российского краха", - сказал один из официальных представителей Минобороны США. Это "может произойти, но тогда мы поднимемся по лестнице эскалации".

Тем не менее, по словам чиновников, угроза химического оружия серьезно воспринимается в администрации Байдена.

Темы: СШАРосcияоружиевойна
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