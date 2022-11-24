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Київ відкриває "Пункти незламності": кожен зможе вмістити 40-500 людей

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 04:15

У Києві розгортають перші пів тисячі "Пунктів незламності", влада також закликає представників бізнесу створювати власні пункти обігріву. 

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Дослівно КМВА: "Для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються "Пункти незламності. Зокрема, в багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів". 

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Деталі: Інформацію про розташування "Пунктів незламності" можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на спеціальному сайті

Як зазначає столична адміністрація, в залежності від умов, один "Пункт незламності" зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без ліміту часу перебування

Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через "Старлінки", першою медичною допомогою, кімнатами "матері та дитини". 

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Військове керівництво Києва закликає бізнес долучатися до ініціативи і створювати на базі своїх закладів пункти обігріву. 

"Це в майбутньому розвантажить "Пункти незламності" та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації", – пояснює влада.

Цьому передувало: В Офісі президента заявили про розгортання "пунктів незламності по всій країні" й показали, як вони виглядатимуть. У деяких областях такі пункти вже запрацювали 23 листопада.

Знати більше: Зігрітися та зарядити телефон: що таке пункти незламності та як вони працюють

Теми: пункти незламностіпункти обігрівуКиїв
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