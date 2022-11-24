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Киев открывает "Пункты несокрушимости": каждый сможет вместить 40-500 человек

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 04:15

В Киеве разворачивают первые пол тысячи "Пунктов несокрушимости", власти также призывают представителей бизнеса создавать собственные пункты обогрева.

Источник: Киевская городская военная администрация

Дословно КГВА: "Для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций по всей стране создаются "Пункты несокрушимости. В частности, в многомиллионной столице вскоре будет введено около полутысячи таких объектов".

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Детали: Информацию о расположении "Пунктов несокрушимости" можно узнать в районных военных администрациях, органах местного самоуправления или же на специальном сайте.

Как отмечает столичная администрация, в зависимости от условий, один "Пункт несокрушимости" сможет одновременно принимать от 40 до 500 человек без лимита времени пребывания.

Все такие объекты будут обеспечены главными базовыми услугами: электричеством, теплом, водой, мобильной связью, интернетом через "Старлинки", первой медицинской помощью, комнатами "матери и ребенка".

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Военное руководство Киева призывает бизнес приобщаться к инициативе и создавать на базе своих учреждений пункты обогрева.

"Это в будущем разгрузит "Пункты несокрушимости" и позволит большему числу жителей получить защиту в случае возникновения чрезвычайной ситуации", – объясняют власти.

Этому предшествовало: В Офисе президента заявили о развертывании "пунктов несокрушимости по всей стране" и показали, как они будут выглядеть. В некоторых областях подобные пункты уже заработали 23 ноября.

Знать больше: Согреться и зарядить телефон: что такое пункты несокрушимости и как они работают

Темы: пункты несокрушимостипункты обогреваКиев
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