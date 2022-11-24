Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Бразилії відхилив скаргу Болсонару щодо президентських перегонів

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 06:13
Jair Bolsonaro, Getty Images

Глава виборчого суду Бразилії Александре де Мораес відхилив скаргу союзників президента Жаїра Болсонару про оскарження президентських виборів, які чинний президент програв із невеликим відривом.

Джерело: "Reuters" із посиланням на рішення суду, винесене 23 листопада

Деталі: Лівий екс-президент Луїс Інасіо Лула да Сілва з невеликою перевагою переміг Болсонару в другому турі виборів 30 жовтня, що стало приголомшливим поверненням лівого колишнього президента і кінцем правління найбільш правого уряду Бразилії за останні десятиліття. Лула здобув перемогу з перевагою менш ніж у два відсоткових пункти.

У вівторок Ліберальна партія Болсонару подала скаргу, щоб оскаржити результати виборів, стверджуючи, що деякі з електронних машин для голосування були несправні і ці голоси повинні бути визнані недійсними.

У своєму рішенні Мораес назвав це "образливим" для демократичних норм, додавши, що позов спрямований на заохочення злочинних та антидемократичних рухів.

"Скриньки для голосування генерують файли, які дають можливість точно визначити, на якому саме обладнанні вони були згенеровані. Коли один з цих механізмів перестає працювати, інші замінюють його, не впливаючи на простежуваність і можливість ідентифікації скриньок", – ідеться в рішенні.

Мораес також оштрафував партії коаліції Болсонару на 22,9 мільйона реалів (4,27 мільйона доларів США) за те, що суд назвав недобросовісним судовим процесом, свідчить документ.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з рішенням виборчого суду, політичні фонди партій президентської коаліції були заблоковані до сплати штрафу. Постанова також наказує провести розслідування щодо будь-якого зловживання структурою та коштами партії головою ЛП Вальдемаром да Коста Нето.

Виборчі експерти та політичні аналітики назвали виборчий заклик від союзників Болсонару слабким по суті, хоча він все ще може розпалити прихильників, які протестували проти його поразки на виборах, зазначає Reuters.

Теми: Бразиліявиборисуд
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

Усі новини...
Бразилія
Болсонару оскаржує результати президентських виборів, які програв – Reuters
Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії
Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії
Останні новини
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
02:57
Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter
01:51
Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції
00:59
фотоРосіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
00:25
Харків і область на 70% зі світлом – голова ОВА
00:05
Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу
23:32
Зеленський про обстріли Херсона: Це помста тих, хто програв
23:31
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи
22:59
Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров
22:57
відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії
Усі новини...