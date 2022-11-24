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Суд у Бразилії відхилив скаргу Болсонару щодо президентських перегонів

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 05:13
Суд у Бразилії відхилив скаргу Болсонару щодо президентських перегонів
Jair Bolsonaro, Getty Images

Глава виборчого суду Бразилії Александре де Мораес відхилив скаргу союзників президента Жаїра Болсонару про оскарження президентських виборів, які чинний президент програв із невеликим відривом.

Джерело: "Reuters" із посиланням на рішення суду, винесене 23 листопада

Деталі: Лівий екс-президент Луїс Інасіо Лула да Сілва з невеликою перевагою переміг Болсонару в другому турі виборів 30 жовтня, що стало приголомшливим поверненням лівого колишнього президента і кінцем правління найбільш правого уряду Бразилії за останні десятиліття. Лула здобув перемогу з перевагою менш ніж у два відсоткових пункти.

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У вівторок Ліберальна партія Болсонару подала скаргу, щоб оскаржити результати виборів, стверджуючи, що деякі з електронних машин для голосування були несправні і ці голоси повинні бути визнані недійсними.

У своєму рішенні Мораес назвав це "образливим" для демократичних норм, додавши, що позов спрямований на заохочення злочинних та антидемократичних рухів.

"Скриньки для голосування генерують файли, які дають можливість точно визначити, на якому саме обладнанні вони були згенеровані. Коли один з цих механізмів перестає працювати, інші замінюють його, не впливаючи на простежуваність і можливість ідентифікації скриньок", – ідеться в рішенні.

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Мораес також оштрафував партії коаліції Болсонару на 22,9 мільйона реалів (4,27 мільйона доларів США) за те, що суд назвав недобросовісним судовим процесом, свідчить документ.

Згідно з рішенням виборчого суду, політичні фонди партій президентської коаліції були заблоковані до сплати штрафу. Постанова також наказує провести розслідування щодо будь-якого зловживання структурою та коштами партії головою ЛП Вальдемаром да Коста Нето.

Виборчі експерти та політичні аналітики назвали виборчий заклик від союзників Болсонару слабким по суті, хоча він все ще може розпалити прихильників, які протестували проти його поразки на виборах, зазначає Reuters.

Теми: Бразиліявиборисуд
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