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Суд в Бразилии отклонил жалобу Болсонару по поводу президентской гонки

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 06:13
Jair Bolsonaro, Getty Images

Глава избирательного суда Бразилии Александре де Мораес отклонил жалобу союзников президента Жаира Болсонару об обжаловании президентских выборов, которые действующий президент проиграл с небольшим отрывом.

Источник: "Reuters" со ссылкой на решение суда, вынесенное 23 ноября

Детали: Левый экс-президент Луис Инасио Лула да Силва с небольшим преимуществом победил Болсонару во втором туре выборов 30 октября, что стало потрясающим возвращением левого бывшего президента и концом правления наиболее правого правительства Бразилии за последние десятилетия. Лула одержал победу с преимуществом менее чем в два процентных пунктах.

Во вторник Либеральная партия Болсонару подала жалобу, чтобы оспорить результаты выборов, утверждая, что некоторые из электронных машин для голосования были неисправны и эти голоса должны быть признаны недействительными.

В своем решении Мораэс назвал это "оскорбительным" для демократических норм, добавив, что иск направлен на поощрение преступных и антидемократических движений.

"Урны для голосования генерируют файлы, которые дают возможность точно определить, на каком именно оборудовании они были сгенерированы. Когда один из этих механизмов перестает работать, другие заменяют его, не влияя на прослеживаемость и возможность идентификации урн", – говорится в решении.

Мораэс также оштрафовал партии коалиции Болсонару на 22,9 миллионов реалов (4,27 миллионов долларов США) за то, что суд назвал недобросовестным судебным процессом, свидетельствует документ.

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Согласно решению избирательного суда, политические фонды партий президентской коалиции были заблокированы до уплаты штрафа. Постановление также предписывает провести расследование любого злоупотребления структурой и средствами партии главой ЛП Вальдемаром да Коста Нето.

Избирательные эксперты и политические аналитики назвали избирательный призыв от союзников Болсонару слабым по сути, хотя он все еще может разжечь сторонников, протестовавших против поражения на выборах, отмечает Reuters.

Темы: Бразилиявиборысуд
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