Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, що застрягли у шахтах

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 08:23
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, на поверхню підняли майже 3 тисячі  працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Це була напружена ніч. Усі служби працювали і продовжують працювати.
 
Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств".

Деталі: Лукашук уточнив, що підняли на поверхню 653 шахтарі, які опинилися під землею під час знеструмлення шахт у Кривому Розі 23 листопада. Також вдалося підняти понад 2000 працівників шахт у Павлоградському районі.

 За словами голови ОВА, енергетики продовжують відновлювати живлення. На ранок 24 листопада до 50% споживачів області з електрикою. Водночас Резніченко підкреслив, що ситуація в енергетиці складна, тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу.
  
Уночі окупанти п'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши понад 30 снарядів. Люди не постраждали.
 
Рятувальники обстежують територію і з’ясовують деталі обстрілів.
 
В інших районах області ніч минула без обстрілів. Радіаційний фон – в межах норми.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнашахти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Усі новини...
Дніпропетровська область
У трьох областях спрацювала ППО
Вночі по громадах Дніпропетровщини ударили понад 30 ворожих снарядів
Росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району
Останні новини
06:25
фотоНа Харківщині знайшли тіла двох чоловіків: ймовірно, їх розстріляли росіяни
04:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
02:57
оновлено о 5:45Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter
01:51
Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції
00:59
фотоРосіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
00:25
Харків і область на 70% зі світлом – голова ОВА
00:05
Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу
23:32
Зеленський про обстріли Херсона: Це помста тих, хто програв
23:31
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи
Усі новини...