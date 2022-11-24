Дніпропетровщина: на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, що застрягли у шахтах

Російські загарбники продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Це була напружена ніч. Усі служби працювали і продовжують працювати.



Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств".

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Деталі: Лукашук уточнив, що підняли на поверхню 653 шахтарі, які опинилися під землею під час знеструмлення шахт у Кривому Розі 23 листопада. Також вдалося підняти понад 2000 працівників шахт у Павлоградському районі.

За словами голови ОВА, енергетики продовжують відновлювати живлення. На ранок 24 листопада до 50% споживачів області з електрикою. Водночас Резніченко підкреслив, що ситуація в енергетиці складна, тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу.



Уночі окупанти п'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши понад 30 снарядів. Люди не постраждали.



Рятувальники обстежують територію і з’ясовують деталі обстрілів.



В інших районах області ніч минула без обстрілів. Радіаційний фон – в межах норми.