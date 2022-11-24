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Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 08:23
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики продолжают обстреливать Днепропетровскую область, на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать.

Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий".

Детали: Лукашук уточнил, что подняли на поверхность 653 шахтера, которые оказались под землей во время обесточивания шахт в Кривом Роге 23 ноября. Также удалось поднять более 2000 работников шахт в Павлоградском районе.

По словам главы ОВА, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. На утро 24 ноября до 50% потребителей области с электричеством. В то же время Резниченко подчеркнул, что ситуация в энергетике сложная, поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть.   

Ночью оккупанты пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине, выпустив более 30 снарядов. Люди не пострадали.  

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Спасатели обследуют территорию и выясняют детали обстрелов.

В других районах области ночь прошла без обстрелов. Радиационный фон – в пределах нормы.

Темы: Днепропетровская областьвойнашахты
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