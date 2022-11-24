Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах

Российские захватчики продолжают обстреливать Днепропетровскую область, на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать.

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Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий".

Детали: Лукашук уточнил, что подняли на поверхность 653 шахтера, которые оказались под землей во время обесточивания шахт в Кривом Роге 23 ноября. Также удалось поднять более 2000 работников шахт в Павлоградском районе.

По словам главы ОВА, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. На утро 24 ноября до 50% потребителей области с электричеством. В то же время Резниченко подчеркнул, что ситуация в энергетике сложная, поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть.

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Ночью оккупанты пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине, выпустив более 30 снарядов. Люди не пострадали.

Спасатели обследуют территорию и выясняют детали обстрелов.

В других районах области ночь прошла без обстрелов. Радиационный фон – в пределах нормы.