Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 07:23
Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики продолжают обстреливать Днепропетровскую область, на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Это была напряженная ночь. Все службы работали и продолжают работать.

Реклама:

Завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, которые остались в шахтах из-за обесточивания предприятий".

Детали: Лукашук уточнил, что подняли на поверхность 653 шахтера, которые оказались под землей во время обесточивания шахт в Кривом Роге 23 ноября. Также удалось поднять более 2000 работников шахт в Павлоградском районе.

По словам главы ОВА, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение. На утро 24 ноября до 50% потребителей области с электричеством. В то же время Резниченко подчеркнул, что ситуация в энергетике сложная, поэтому везде будут продолжаться отключения, чтобы максимально уменьшить нагрузку на сеть.   

ВИДЕО ДНЯ

Ночью оккупанты пять раз ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине, выпустив более 30 снарядов. Люди не пострадали.  

Спасатели обследуют территорию и выясняют детали обстрелов.

В других районах области ночь прошла без обстрелов. Радиационный фон – в пределах нормы.

Темы: Днепропетровская областьвойнашахты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: