Влада закликає жителів максимально економити світло

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав усіх жителів України максимально економити електроенергію, щоб енергетики мали змогу проводити відновлювальні роботи і підключати наступних споживачів.

Джерело: Кім у Telegram та заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Кіма: "Звертаюся до всіх жителів України! Будь ласка, максимум економії електрики!!!!!!! Зранку росте споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі підключити наступних споживачів!!!".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що "енергетична система України єдина, як і ми", тому коли кожен "вимкнув десь пару непотрібних лампочок, то це дуже важливо".

У свою чергу Тимошенко повідомив, що вранці 24 листопада у Кіровоградській та Вінницькій областях підключили до електропостачання об'єкти критичної інфраструктури.

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