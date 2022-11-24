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Влада закликає жителів максимально економити світло

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 08:22
Влада закликає жителів максимально економити світло
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав усіх жителів України максимально економити електроенергію, щоб енергетики мали змогу проводити відновлювальні роботи і підключати наступних споживачів.

Джерело: Кім у Telegram та заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Кіма: "Звертаюся до всіх жителів України! Будь ласка, максимум економії електрики!!!!!!! Зранку росте споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі підключити наступних споживачів!!!".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що "енергетична система України єдина, як і ми", тому коли кожен "вимкнув десь пару непотрібних лампочок, то це дуже важливо".

У свою чергу Тимошенко повідомив, що вранці 24 листопада у Кіровоградській та Вінницькій областях підключили до електропостачання об'єкти критичної інфраструктури.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.
  • Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Українці залишились без світла, води та тепла. 

Теми: Українаенергетикавійнаелектроенергія
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