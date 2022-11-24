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Власти призывают жителей максимально экономить свет

Ирина БалачукЧетверг, 24 ноября 2022, 08:22
Власти призывают жителей максимально экономить свет
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал всех жителей Украины максимально экономить электроэнергию, чтобы энергетики имели возможность проводить восстановительные работы и подключать следующих потребителей.

Источник: Ким в Telegram и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Кима: "Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! Утром растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!!".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что "энергетическая система Украины едина, как и мы", поэтому, когда каждый "выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно".

В свою очередь Тимошенко сообщил, что утром 24 ноября в Кировоградской и Винницкой областях подключили к электроснабжению объекты критической инфраструктуры.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
  • Однако из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
  • Украинцы остались без света, воды и тепла. 

Темы: Украинаэнергетикавойнаэлектроэнергия
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