Власти призывают жителей максимально экономить свет

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал всех жителей Украины максимально экономить электроэнергию, чтобы энергетики имели возможность проводить восстановительные работы и подключать следующих потребителей.

Источник: Ким в Telegram и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Кима: "Обращаюсь ко всем жителям Украины! Пожалуйста, максимум экономии электричества!!!!!!! Утром растет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей!!!".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что "энергетическая система Украины едина, как и мы", поэтому, когда каждый "выключил где-то пару ненужных лампочек, то это очень важно".

В свою очередь Тимошенко сообщил, что утром 24 ноября в Кировоградской и Винницкой областях подключили к электроснабжению объекты критической инфраструктуры.

Предыстория:

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.

Однако из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

Украинцы остались без света, воды и тепла.