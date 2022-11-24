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"PEACEдец", "PEACEда" і "PEACEдюк": у Литві зібрали кошти на три морські дрони для України

"Європейська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 11:07

У Литві зібрали $750 тисяч на придбання трьох морських безпілотників для України – всім трьом вже обрали промовисті імена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники.

І назвали їх з гордістю за мир - Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк.

Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", - написав він.

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Коли були зібрані кошти на перший дрон міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрона, який профінансували.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Теми: ЛитваУкраїназброягроші
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