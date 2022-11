"PEACEдец", "PEACEда" і "PEACEдюк": у Литві зібрали кошти на три морські дрони для України

У Литві зібрали $750 тисяч на придбання трьох морських безпілотників для України – всім трьом вже обрали промовисті імена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники.

І назвали їх з гордістю за мир - Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк.

Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно", - написав він.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj