"PEACEдец", "PEACEда" и "PEACEдюк": в Литве собрали средства на три морских дрона для Украины

В Литве собрали $750 тысяч на приобретение трех морских беспилотников для Украины - всем трем уже выбрали красноречивые имена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за $750 тысяч купим для Украины три морских беспилотника.

И назвали их с гордостью за мир - Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк.

Российский черноморский флот - бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно", - написал он.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj