НАБУ оголосило в розшук народного депутат Волинця

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутат від фракції "Батьківщина", голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн".

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Деталі: НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.

Наразі Волинець досить активно свторює дописи на своїй сторінці у Facebook, але на запит УП прокоментувати рішення НАБУ не відповів.

Що було раніше: Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування "Схем" (Радіо Свобода) у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка була зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.