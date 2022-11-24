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НАБУ объявило в розыск народного депутат Волынца

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 11:32
ФОТО С FACEBOOK ВОЛЫНЦА

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутат от фракции "Батькивщина", председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн".

Детали: НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября.

Сейчас Волынец достаточно активно пишет сообщения на своей странице в Facebook, но на запрос УП прокомментировать решение НАБУ не ответил.

Что предшествовало: Подозрение Волынцу было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ начали после выхода расследования "Схем" (Радио Свобода) в апреле 2021 года. Журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, который не отразил в декларации. Как установили журналисты, автомобиль был зарегистрирован на сына народного депутата - Андрея Волынца.

Темы: НАБУрозыск
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