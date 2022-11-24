В Херсоні затримали чоловіка, який на човнах переправляв окупантів на лівий берег

Служба безпеки України затримала у Херсоні чоловіка, що допомагав працівника ФСБ втікати на катерах на лівий берег Дніпра.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Затриманий чоловік - власник місцевої станції прогулянкових катерів. В СБУ стверджують, що він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.

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На цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ. Крім того, ці ж катери росіяни залучили для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Дослівно: "За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.

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Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали".

Передісторія: