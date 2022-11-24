В Херсоні затримали чоловіка, який на човнах переправляв окупантів на лівий берег
Служба безпеки України затримала у Херсоні чоловіка, що допомагав працівника ФСБ втікати на катерах на лівий берег Дніпра.
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Затриманий чоловік - власник місцевої станції прогулянкових катерів. В СБУ стверджують, що він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.
На цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуйовувались" кадрові співробітники ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ. Крім того, ці ж катери росіяни залучили для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років в’язниці.
Дослівно: "За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.
Після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.
Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали".
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.