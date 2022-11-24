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В Херсоне задержали мужчину, который на лодках переправлял оккупантов на левый берег

Четверг, 24 ноября 2022, 11:29
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне мужчину, который помогал работнику ФСБ бежать на катерах на левый берег Днепра.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Задержанный мужчина - владелец местной станции прогулочных катеров. В СБУ утверждают, что он добровольно передал в распоряжение агрессора 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест.

На этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ. Кроме того, эти же катера россияне привлекли для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонщины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Дословно: "По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот человек устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.

После временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий "договор" с оккупационной администрацией.

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После освобождения областного центра злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали".

Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Темы: ХерсонСБУоккупация
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