Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко закликав Київ до мирних переговорів: Далі буде повне знищення

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 10:47
Лукашенко закликав Київ до мирних переговорів: Далі буде повне знищення
Лукашенко. Фото president.gov.bу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

Джерело: провладний Telegram-канал "Пул первого", який публікує відеоінтерв’ю Лукашенка російським ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися".

Реклама:

Деталі: Лукашенко також заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (втрати СРСР – ред.), але зараз "ніхто про це і не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити".

Самопроголошений президент упевнений, що так само буде і з відносинами з українцями, а країна-агресор та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".

За словами Лукашенка, тему подій в Україні побіжно зачепили на саміті ОДКБ, який відбувся напередодні, але нібито це не було головною темою зустрічі лідерів держав-членів організації.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.
  • Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. 
  • Українці залишились без світла, води та тепла. 

Теми: ЛукашенкопереговориУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: