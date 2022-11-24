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Лукашенко закликав Київ до мирних переговорів: Далі буде повне знищення

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 11:47
Лукашенко. Фото president.gov.bу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

Джерело: провладний Telegram-канал "Пул первого", який публікує відеоінтерв’ю Лукашенка російським ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися".

Деталі: Лукашенко також заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (втрати СРСР – ред.), але зараз "ніхто про це і не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити".

Самопроголошений президент упевнений, що так само буде і з відносинами з українцями, а країна-агресор та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".

За словами Лукашенка, тему подій в Україні побіжно зачепили на саміті ОДКБ, який відбувся напередодні, але нібито це не було головною темою зустрічі лідерів держав-членів організації.

Передісторія:

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  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.
  • Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. 
  • Українці залишились без світла, води та тепла. 

Теми: ЛукашенкопереговориУкраїнаРосія
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